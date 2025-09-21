Aeroporto Cgil | Riduzione delle tasse per gli scali minori è segnale di sostegno Ma non basta
Cgil e Filt-Cgil Forlì-Cesena condividono le considerazioni espresse dal "Comitato per la compatibilità aeroporto città di Bologna", rappresentato dal presidente Serra, e chiedono con forza alla Regione Emilia-Romagna e al Comune di Forlì di procedere celermente nelle scelte necessarie per dare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: aeroporto - cgil
Aeroporto, Cgil e Cisl sull'incontro tra Comune e Uil: "Stupore e forte perplessità. Serve trasparenza"
Boom di passeggeri all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, il plauso ai lavoratori di FILT-CGIL e FIT-CISL
Manifestazione promossa dalla CGIL davanti all’aeroporto Costa Smeralda - facebook.com Vai su Facebook
Consulta Spa (servizi #handling aeroportuale), domani #sciopero negli aeroporti di Firenze e Pisa. Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl, Usb e Cup Toscana: “Il lavoro povero e il #lavoro precario sono inaccettabili nei ricchi scali della Toscana” https://cgiltosca - X Vai su X
Aeroporto, Cgil: Riduzione delle tasse per gli scali minori è segnale di sostegno. Ma non basta; Sciopero mezzi 29 novembre 2024: possibile riduzione; PSNAI, Cgil Cosenza: aree interne risorse, non possono morire.
Aeroporto del Salento, verso declassamento dopo riduzione dei vigili del fuoco. Allarme Cgil - un decreto interministeriale ha emanato una nuova tabella elencando le categorie antincendio degli ... bari.repubblica.it scrive
Vueling, Filt Cgil: licenziamenti inaccettabili - "E' inaccettabile la drastica riduzione delle attività dall'aeroporto di Roma Fiumicino da parte di Vueling". Come scrive ildiariodellavoro.it