Aereo russo su acque neutrali Baltico Berlino fa volare Eurofighter Cremlino | Putin resta aperto alla pace

L'aeronautica tedesca ha fatto sapere di aver fatto decollare questa mattina due Eurofighter per seguire un aereo militare russo IL-20M entrato nello spazio aereo neutrale sopra il Mar Baltico. Peskov: "Putin rimane aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica. Ma i Paesi europei che stanno facendo di tutto per alimentare l'escalation". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Andrea Russo risucchiato da un aereo a Orio: Bergamo chiede più poliziotti per la sicurezza del terzo scalo italiano

Romania, drone russo viola spazio aereo: «Andate nei rifugi». In Polonia jet di Varsavia e Nato in volo al confine

Ucraina, massiccio attacco aereo russo nella notte: usati 537 tra missili e droni | Kiev: "Abbiamo perso un F-16, morto il pilota"

Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. "La rotta di volo si trovava sulle acque neutrali del Mar Baltico" ha detto il ministero citato dalla Tass. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Mosca: Putin resta aperto a una soluzione pacifica. Atteggiamento dell'Europa non aiuta - Bloomberg, Trump: Aiuteremo a difendere Polonia se escalation Russia.

Aereo russo su acque neutrali Baltico, Berlino fa volare Eurofighter. Cremlino: "Putin resta aperto alla pace

I Mig russi e l'intervento dei top gun italiani, il Cremlino nega l'invasione dello spazio Nato: "Abbiamo sorvolato acque neutrali" - Tre aerei militari russi sono entrati nello spazio aereo estone e sono stati respinti da F-