Aereo militare russo sopra il Mar Baltico con il transponder spento Berlino fa decollare ?due jet Eurofighter

Ilmessaggero.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare oggi, domenica 21 settembre, per intercettare un aereo militare russo sopra il Mar Baltico. Il nuovo scramble è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Aereo militare russo sopra il Mar Baltico (con il transponder spento), Berlino fa decollare ?due jet Eurofighter

In questa notizia si parla di: aereo - militare

