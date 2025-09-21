Aereo militare russo sopra il Mar Baltico con il transponder spento Berlino fa decollare ?due jet Eurofighter
Due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare oggi, domenica 21 settembre, per intercettare un aereo militare russo sopra il Mar Baltico. Il nuovo scramble è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Un aereo russo ha voltato sopra il Mar Baltico senza piano di volo e senza contatto radio. Due Eurofighter dell'aeronautica militare della Germania sono decollati dalla base aerea di Rostock-Laage per conto della Nato ? https://l.euronews.com/Y0He - X Vai su X
'Vagone volante', al via il restauro del Fairchild: l'aereo militare utilizzato per missioni in Congo e Algeria - facebook.com Vai su Facebook
