Adzic Juventus la pagella contro il Verona esalta il montenegrino | Trequartista moderno ora tocca a lui Il commento per il nuovo tuttocampista dei bianconeri
Adzic Juventus, la pagella contro il Verona esalta il montenegrino: ecco il giudizio della sua prestazione. Nel grigiore del pareggio della Juventus contro l’ Hellas Verona, una delle poche note liete è stata la prestazione di Vasilije Adzic. Entrato in campo nella ripresa, il giovane talento montenegrino ha offerto sprazzi di grande qualità e personalità, guadagnandosi un’importante promozione nelle pagelle del giorno dopo e confermando le impressioni di chi lo vede già pronto per un ruolo da protagonista. La Gazzetta dello Sport ha premiato la sua performance con un voto di 6,5, un giudizio che certifica il suo ottimo impatto sulla partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Adzic via dalla Juventus? Per il montenegrino possibile prestito in Serie A: ci pensa quel club! Tutti gli aggiornamenti
Adzic Juventus, note positive anche dal talento montenegrino contro la Reggiana! I tifosi si dividono: tenerlo o mandarlo in prestito per crescere? I numeri della sua prova
Juventus, Vasilije Adzic: il talento montenegrino punta alla ribalta
JUVENTUS - Adzic, il retroscena dell'agente: "Ha detto no al Bologna per rimanere qui" https://ift.tt/2LYqCtH - X Vai su X
Igor Gluscevic, agente di Vasilije Adzic ha concesso un’intervista in cui ha svelato dei retroscena sul conto del suo assistito Con una certezza: voleva solo la Juventus - facebook.com Vai su Facebook
