Adzic Juventus la pagella contro il Verona esalta il montenegrino | Trequartista moderno ora tocca a lui Il commento per il nuovo tuttocampista dei bianconeri

Adzic Juventus, la pagella contro il Verona esalta il montenegrino: ecco il giudizio della sua prestazione. Nel grigiore del pareggio della Juventus contro l’ Hellas Verona, una delle poche note liete è stata la prestazione di Vasilije Adzic. Entrato in campo nella ripresa, il giovane talento montenegrino ha offerto sprazzi di grande qualità e personalità, guadagnandosi un’importante promozione nelle pagelle del giorno dopo e confermando le impressioni di chi lo vede già pronto per un ruolo da protagonista. La Gazzetta dello Sport ha premiato la sua performance con un voto di 6,5, un giudizio che certifica il suo ottimo impatto sulla partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

«Trequartista moderno, ora tocca a lui». Il commento per il "nuovo" tuttocampista dei bianconeri