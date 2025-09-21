Adolescenti e futuro regna l’incertezza | paura della solitudine e del fallimento - Partecipa al sondaggio

IL FUTURO CHE VOGLIAMO. Le interviste a 54 studenti fuori dalle scuole superiori. Guerra e ambiente temi marginali, prevalgono le aspettative legate alla sfera privata. Famiglia e amici rimangono i pilastri fondamentali. Se sei un giovane dai 14 ai 19 partecipa anche tu, rispondi alle domande e mandaci le tue riflessioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Adolescenti e futuro, regna l’incertezza: paura della solitudine e del fallimento - Partecipa al sondaggio

In questa notizia si parla di: adolescenti - futuro

Laboratori e ascolto: la fondazione Mariuccia cura il futuro degli adolescenti

Gli adolescenti tornano a scrivere a mano. E, scrivendo a loro stessi, si proiettano verso il futuro

"Un bel futuro" raccoglie vent’anni di esperienze nate dentro e attorno al progetto “Con-tatto”, un’iniziativa educativa pensata – e a lungo coordinata – da Manuela Campalto, l'autrice, per avvicinare gli adolescenti al mondo del volontariato. Scuole, piazze, - facebook.com Vai su Facebook

Adolescenti e futuro, regna l’incertezza: paura della solitudine e del fallimento - Partecipa al sondaggio - Guerra e ambiente temi marginali, prevalgono le aspettative legate alla sfera privata. Lo riporta ecodibergamo.it

Gli adolescenti non si sentono pronti ad affrontare il mondo del lavoro: un sondaggio conferma l’incertezza sul futuro - Un’indagine condotta nel Regno Unito ha rivelato come più della metà dei ragazzi intervistati abbia sviluppato ansie e timori nei confronti del proprio futuro lavorativo: un adolescente su quattro non ... Riporta fanpage.it