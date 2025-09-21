Abbattere i "giganti" per continuare a inseguire il sogno Bcl. Questo l’obiettivo Una Hotels in vista del secondo match del Q-Round di coppa Fiba, in corso di svolgimento a Samokov in Bulgaria. Dopo la vittoria senza troppi patemi di 48 ore fa sul Pelister Bitola, la truppa biancorossa sfida oggi, palla a due ore 13.15, i Giants di Anversa, che nel loro quarto di finale hanno regolato 79-71 i romeni dell’Oradea. I favori del pronostico vanno ancora ai ragazzi di Priftis. Ma il contesto del match odierno sarà decisamente più probante rispetto al precedente. Intanto perché i belgi hanno superato l’ostacolo rumeno con inusitata sicurezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adesso c’è da battere Anversa. Vitali: "Siamo pronti per vincere"