Addio Roberto Russo regista e marito di Monica Vitti

Il cinema, la fotografia e un legame capace di resistere al tempo, alla sofferenza, al dolore. È morto a Roma, all’età di 77 anni, Roberto Russo, regista, sceneggiatore e fotografo, marito di Monica Vitti: aveva sposato l'attrice nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e le era rimasto accanto fino alla morte di lei, il 2 febbraio 2022, proteggendola negli anni difficili della malattia dai riflettori. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Addio Roberto Russo, regista e marito di Monica Vitti

