Addio al dottor Angelo Fotino | scompare una figura storica dell’Ematologia ad Avellino

Ad Avellino si è spento il dottor Angelo Fotino, a lungo primario del reparto di Ematologia dell’ospedale “San Giuseppe Moscati”. La notizia ha colpito medici, infermieri e personale della struttura, che lo ricordano come un professionista presente, attento, capace di guidare e di ascoltare.Addio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it