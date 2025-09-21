Addio al dottor Angelo Fotino | scompare una figura storica dell’Ematologia ad Avellino
Ad Avellino si è spento il dottor Angelo Fotino, a lungo primario del reparto di Ematologia dell’ospedale “San Giuseppe Moscati”. La notizia ha colpito medici, infermieri e personale della struttura, che lo ricordano come un professionista presente, attento, capace di guidare e di ascoltare.Addio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: addio - dottor
Un medico pieno di umanità, oggi l’addio al dottor Capecchi
Addio a Julian McMahon, morto a 56 per cancro l'attore australiano, celebre per Streghe, Nip/Tuck e il ruolo del Dottor Destino ne I Fantastici 4
Addio all’attore Julian McMahon: dal chirurgo di Nip/Tuck al Dottor Destino, i suoi ruoli cult (video)
Addio al dottor Mauro Torresetti, pilastro del pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Si era sentito male in - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, l’addio al dottor Versari: domenica avrebbe dovuto partecipare all’Ironman - X Vai su X
L’addio al dottore Angelo Fotino, già primario del reparto di Ematologia del Moscati; Addio al dottor Angelo Fotino: scompare una figura storica dell’Ematologia ad Avellino; “L’Azienda Moscati piange Angelo Fotino, ematologo di straordinaria professionalità e umanità”.
Angelo Madonia rompe il silenzio dopo l'addio a Ballando con le Stelle: «Accetto di fare un passo indietro, riconosco i miei limiti» - Il ballerino è stato cacciato dal programma dopo alcune divergenze personali e professionali, soprattutto dopo la lite con ... Da corriereadriatico.it