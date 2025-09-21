Addio a Tiziano Pellonara il clochard che vinse 300mila euro al Gratta e Vinci

È morto all’età di 65 anni Tiziano Pellonara, ex clochard divenuto celebre nel 2020 per una grossa vincita al Gratta e Vinci. Si è spento ieri a Montecarotto, dopo aver lottato per alcuni mesi contro una malattia. Con lui se ne va non solo una figura conosciuta e amata nel territorio, ma anche un simbolo di umanità, resilienza e dignità. Dal semaforo alla fortuna. Per anni, Tiziano era stato una presenza fissa nei pressi dei semafori di viale del Lavoro e del cosiddetto “Frulla semaforico”, tra viale della Vittoria e via Garibaldi. Cappellino in testa e sorriso contagioso, si esibiva con piccoli spettacoli di strada, raccogliendo qualche moneta dagli automobilisti fermi al rosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Tiziano Pellonara, il clochard che vinse 300mila euro al Gratta e Vinci

