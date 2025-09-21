Addio a Sonny Curtis | fu l’autore del brano I Fought The Law reso celebre dai Clash

Metropolitanmagazine.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a ottantotto anni Sonny Curtis, un tempo membro dei Crickets, la band di supporto di Buddy Holly. A confermare la sua morte è stata la figlia Sarah, attraverso un messaggio pubblicato sui social: «Sono addolorata nell’annunciarvi che mio padre Sonny è mancato ieri dopo un’improvvisa malattia. Sono così grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva ottantotto anni e ha vissuto la vita più eccezionale di chiunque altro abbia mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

addio a sonny curtis fu l8217autore del brano i fought the law reso celebre dai clash

© Metropolitanmagazine.it - Addio a Sonny Curtis: fu l’autore del brano “I Fought The Law”, reso celebre dai Clash

In questa notizia si parla di: addio - sonny

Addio a Sonny Curtis dei Crickets, scrisse I fought the law; Addio a Sonny Curtis, leggenda silenziosa del rock’n’roll; Addio a Sonny Curtis: fu l’autore del brano “I Fought The Law”, reso celebre dai Clash.

Addio a Sonny Curtis dei Crickets, scrisse "I fought the law" - È venuto a mancare all'età di 88 anni Sonny Curtis, cantautore e chitarrista, noto per essere stato un membro dei Crickets e aver scritto brani storici, tra cui "I fought the law" (qui la storia del b ... Da rockol.it

Addio al famoso cantante: autore delle più belle canzoni della sua generazione - Storico autore di “I Fought the Law” e della sigla “Love Is All Around” per Mary Tyler Moore Show, Sonny Curtis muore a 88 anni. Riporta newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Sonny Curtis Fu