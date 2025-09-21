Addio a Sonny Curtis | fu l’autore del brano I Fought The Law reso celebre dai Clash

È scomparso a ottantotto anni Sonny Curtis, un tempo membro dei Crickets, la band di supporto di Buddy Holly. A confermare la sua morte è stata la figlia Sarah, attraverso un messaggio pubblicato sui social: «Sono addolorata nell’annunciarvi che mio padre Sonny è mancato ieri dopo un’improvvisa malattia. Sono così grata di essere stata con lui in quel momento, insieme a mia madre. È stato un momento di pace e non ha sofferto. Aveva ottantotto anni e ha vissuto la vita più eccezionale di chiunque altro abbia mai incontrato. Ha lasciato un segno in questo mondo e nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

