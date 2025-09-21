Addio a Roberto Russo | morto a 77 anni il regista marito di Monica Vitti

Scomparso lo storico partner dell'attrice, vincitore del David di Donatello nel 1984 e malato dal 2023, un anno dopo la scomparsa della moglie. Roberto Russo, regista e sceneggiatore, è scomparso a Roma all'età di 77 anni. Storico partner di Monica Vitti, Russo si occupò della quotidianità della moglie nel lungo periodo di malattia dell'attrice. Russo sposò Vitti nel 2000 e le rimase sempre accanto fino alla morte dell'attrice avvenuta il 2 febbraio 2022. Malato dal 2023, il regista era ricoverato in una Rsa di Roma dove si è spento questa mattina. Lo storico incontro con Monica Vitti In un'intervista che rilasciò al Corriere, Roberto Russo raccontò il primo incontro con Monica Vitti, avvenuto sul set di Teresa ladra, quando lui lavorava come macchinista . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Addio a Roberto Russo: morto a 77 anni il regista, marito di Monica Vitti

