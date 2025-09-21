Addio a Roberto Russo il regista e grande amore di Monica Vitti si è spento a 77 anni

I suoi ultimi mesi sono stati trascorsi in una struttura sanitaria romana. Ieri, si è spento nel silenzio e nella discrezione che hanno sempre caratterizzato la sua vita. i funerali si terranno martedì 23 settembre, alle ore 10.30, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 78 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Roberto Russo, il regista e grande amore di Monica Vitti si è spento a 77 anni

In questa notizia si parla di: addio - roberto

Fissato l’addio a Roberto “Rambo” Bolzoni, assassinato con 35 coltellate: dopo 4 mesi il funerale

Incidente in moto, addio al 52enne Roberto Ferri

Addio al chitarrista Roberto Barone, professore al liceo musicale Misticoni - Bellisario

? Addio a Roberto Russo, il marito di Monica Vitti aveva 77 anni: era regista, fotografo e sceneggiatore - facebook.com Vai su Facebook

Addio al #regista, #sceneggiatore e #fotografo Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Aveva 77 anni - X Vai su X

Addio a Roberto Russo, il regista e marito di Monica Vitti si è spento a 77 anni; Addio al #regista, #sceneggiatore e #fotografo Roberto Russo, marito di Monica Vitti. Aveva 77 anni; È morto Roberto Russo, regista e marito di Monica Vitti: aveva 77 anni.

Addio al regista Roberto Russo – La vita con Monica Vitti, il David di Donatello vinto con Flirt: il ritratto - Se ne è andato, Roberto Russo, dopo aver fatto con Monica Vitti quel che la primavera fa con i ciliegi, e le altre stagioni pure. Da ilfattoquotidiano.it

Addio a Roberto Russo, marito di Monica Vitti (che non la lasciò mai sola) - E' morto a Roma, il fotografo e regista Roberto Russo, marito della grande Monica Vitti: una storia d'amore e dedizione lunga 50 anni ... Scrive libero.it