Addio a Mimì Barbati una vita spesa per i libri e la cultura
La cultura lancianese perde un altro importante tassello. Sabato pomeriggio, 20 settembre 2025, è venuto a mancare Domenico Barbati, 'Mimì', storico libraio e punto di riferimento culturale in città. Aveva 89 anni.La sua cartolibreria, aperta negli anni '30 del Novecento dal padre Arturo Barbati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
