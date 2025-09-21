Addio a Mimì Barbati una vita spesa per i libri e la cultura

La cultura lancianese perde un altro importante tassello. Sabato pomeriggio, 20 settembre 2025, è venuto a mancare Domenico Barbati, 'Mimì', storico libraio e punto di riferimento culturale in città. Aveva 89 anni.La sua cartolibreria, aperta negli anni '30 del Novecento dal padre Arturo Barbati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it