Adani imprevedibile su Allegri | Siate sinceri Ho aspettato questo momento per cinque anni

Lele Adani ha applaudito il Milan e soprattutto Max Allegri dopo la vittoria di Udine: "Da luglio ripeto che la sua proposta idealmente è vincente. Sta proponendo un calcio che mostra il merito. E sul merito non c'è mai conflitto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

