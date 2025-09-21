Adani fa marcia indietro su Allegri | Ho sempre creduto aspettato e sperato Adesso al Milan sta dimostrando questa cosa

Adani esalta il tecnico Allegri, da quest’anno allenatore del Milan: l’ex Juve ha abbandonato le vecchie convinzioni e ora propone un gioco dominante. Per anni sono stati i protagonisti di uno dei dibattiti più feroci del calcio italiano. Da una parte Massimiliano Allegri e il suo calcio pragmatico, dall’altra Lele Adani, il suo critico più severo, quasi un’nemesi ideologica. Oggi, a sorpresa, è arrivata la pace, o meglio, la conversione. Attraverso il suo profilo Instagram, l’opinionista ha tessuto le lodi proprio del tecnico del Milan, esaltandone l’evoluzione e il nuovo, spettacolare stile di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

