Adani da vero allegriano | Un calcio di proposta un calcio di pressione di dominio attrattivo

Il Milan ha dominato a Udine, andando ben oltre il 3-0 inflitto ai friulani nella quarta giornata di Serie A. Merito di Allegri, l’allenatore superato, che rovina il calcio e che fa addormentare gli spettatori, sta tirando il Milan fuori dalle sabbie mobili nonostante il boicottaggio della propria società. Dopo lo scivolone interno con la Cremonese (con i capiscer che speravano in un suo sprofondo, come se stessimo parlando di un Thiago Motta qualsiasi), il Milan ha vinto tre partite di fila contro il Lecce, il Bologna del vate Italiano e l’Udinese che fino a stasera non aveva mai perso. Tre vittorie di fila e nemmeno un gol subito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

