Il Milan ha dominato a Udine, andando ben oltre il 3-0 inflitto ai friulani nella quarta giornata di Serie A. Merito di Allegri, l’allenatore superato, che rovina il calcio e che fa addormentare gli spettatori, sta tirando il Milan fuori dalle sabbie mobili nonostante il boicottaggio della propria società. Dopo lo scivolone interno con la Cremonese (con i capiscer che speravano in un suo sprofondo, come se stessimo parlando di un Thiago Motta qualsiasi), il Milan ha vinto tre partite di fila contro il Lecce, il Bologna del vate Italiano e l’Udinese che fino a stasera non aveva mai perso. Tre vittorie di fila e nemmeno un gol subito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
È il compleanno di Vieri e Cassano. Gli auguri di Adani sono per Fantantonio: “Amico vero e leale”
#peppemarotta vuole lasciare l' #inter dopo il brutto crollo contro #Juventus è stato criticato dagli ex nerazzurri come #cassano ed #adani,ha deciso di lasciare i nerazzurri sarà vero oppure no? By #pazzodilei - facebook.com Vai su Facebook
Stregati da Fabregas. «Gioco meraviglioso»; Adani da vero allegriano: «Un calcio di proposta, un calcio di pressione, di dominio, attrattivo.
Lele Adani, il "Normal One" diventato profeta - Esiste una costante, nel calcio italiano e non soltanto, che merita attenzione: certi calciatori di livellellatura mediana, una volta smesso di rincorrere palloni e avversari, si reinventano ... Riporta ilgiornale.it
Adani: «Allegri maleducato e arrogante» - Ci mancherebbe che non io lo salutassi, sono uno che non porta rancore. Scrive ilmessaggero.it