AEW All Out ha dovuto affrontare il contro-programming della WWE, dato che il main event dello show è andato in onda in contemporanea con il primo match di WrestlePalooza. La WWE sta facendo contro-programming nei confronti della AEW già da un po’, e Adam Page ha commentato la situazione. Adam Page: “La priorità è dare il massimo, non competere con la WWE”. Parlando nel post-show di AEW All Out, Page ha affrontato il tema di questa concorrenza diretta e di come venga percepita nello spogliatoio, in particolare da lui e da Kyle Fletcher. Page ha spiegato che, anche se molti potrebbero pensare che sia l’argomento principale di discussione o motivo di preoccupazione, in realtà non lo è affatto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Adam Page minimizza la concorrenza con la WWE: “Pensiamo solo ai nostri fan”