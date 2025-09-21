Ad Alida Pesta il premio. Michele Cea.

"Con la luce negli occhi" e nel nome dell’artista Michele Cea - scomparso a soli 27 anni, ma sempre presente nel cuore dei genitori e dei talenti emergenti che la sua Fondazione sostiene da ben dieci anni - si chiude questa sera la mostra con le opere finaliste allo Spazio “Ex Fornace”, affacciato sull’Alzaia Naviglio Pavese. A vincere il Premio Michele Cea quest’anno è Alida Testa (nella foto), 19enne milanese, che ha conquistato la giuria di esperti con la sua scultura “ Estasi ” che - si legge nelle motivazioni - "prende forma dall’argilla plasmata con la cura di chi conosce e ama la materia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

