Promesse di acquisti rapidi, contratti firmati, cambiali a 90 giorni. Poi il silenzio. Nel frattempo cucine complete, forni industriali e frigoriferi spariscono su camion guidati da uomini che si presentano a nome di Ristocontact. A perdere migliaia di euro sono ristoratori, baristi e artigiani, già messi in ginocchio dal Covid, da errori d’impresa o persino dall’alluvione. Dalle testimonianze raccolte ricorrono sempre gli stessi nomi come le due persone che si interfacciano con chi lamenta di essere stato truffato: Benedetto Raffio ed Emanuel Bartolomeo. Il primo indicato come presunto ideatore e referente principale dell’operazione – accusa respinte dall’uomo davanti alla polizia – il secondo come “l’ esecutore materiale” del recupero dei materiali che non sarebbero mai stati pagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Acquistano attrezzature da ristoratori in difficoltà, ma non pagano”: il caso nel Centro-Nord