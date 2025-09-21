Occhi puntati sul voto nelle Marche. Ieri Elly Schlein ha battuto palmo a palmo la regione per tirare la rimonta di Marco Ricci. La partita è in salita per il centrosinistra. Giorgia Meloni, dopo il comizio di chiusura di mercoledì e soprattutto dopo aver letto gli ultimi report, è fiduciosa sulla riconferma del fido Francesco Acquaroli alla guida della Regione. I report riservati confermerebbero il trend positivo per Acquaroli. Ma soprattutto il dato rassicurante è la capacità di traino elettorale nei quartieri popolari. L'unica incognita resta l'astensione che potrebbe far saltare tutti calcoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Acquaroli vede il bis. Strada in salita invece per Ricci e la sinistra