Acquaroli vede il bis Strada in salita invece per Ricci e la sinistra
Occhi puntati sul voto nelle Marche. Ieri Elly Schlein ha battuto palmo a palmo la regione per tirare la rimonta di Marco Ricci. La partita è in salita per il centrosinistra. Giorgia Meloni, dopo il comizio di chiusura di mercoledì e soprattutto dopo aver letto gli ultimi report, è fiduciosa sulla riconferma del fido Francesco Acquaroli alla guida della Regione. I report riservati confermerebbero il trend positivo per Acquaroli. Ma soprattutto il dato rassicurante è la capacità di traino elettorale nei quartieri popolari. L'unica incognita resta l'astensione che potrebbe far saltare tutti calcoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: acquaroli - vede
Marche, i sondaggi parlano chiaro: Acquaroli vede la riconferma
Secondo la premier, che oggi ha raggiunto il candidato Francesco Acquaroli per la chiusura della campagna elettorale nelle Marche, nei suoi confronti ci sarebbe “un business dell’odio” portato avanti da un presunto gruppo di avversari politici, intellettuali e p - facebook.com Vai su Facebook
“Acquaroli presidente”: il centrodestra si ricompatta ad Ancona per il bis; Acquaroli, 'da FI contributo determinante per bis centrodestra'; Francesco Acquaroli inaugura la propria sede elettorale: «Sarà il luogo simbolico per sviluppare Più Marche».
Acquaroli vede il bis. Strada in salita invece per Ricci e la sinistra - Ieri Elly Schlein ha battuto palmo a palmo la regione per tirare la rimonta di Marco Ricci. Scrive ilgiornale.it
Acquaroli, 'Pil Marche in crescita, previsioni buone sul 2026' - "Le Marche sono seconde in Italia per crescita del Pil con un tasso dello 0,8% nel 2025 e previsioni positive anche per il 2026". Secondo msn.com