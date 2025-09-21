Acquaroli suona la carica | In 5 anni enormi risultati
"In cinque anni abbiamo ottenuto risultati straordinari ". Francesco Acquaroli ieri ha concluso il suo tour in giro per le Marche nel cuore del centro di San Benedetto. Il governatore uscente, rivolgendosi alla platea che ha affollato l’isola pedonale, "Risultati straordinari che non vanno considerati scontati. Abbiamo difeso la nostra terra e costruito una visione per le Marche, insieme a tante persone determinate, giovani e imprese che con il loro lavoro quotidiano rendono grande questa regione". Il leader del centrodestra regionale che cerca la riconferma nella sfida con il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, ha sottolineato come la regione non debba considerarsi in fase di passaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: acquaroli - suona
Grande entusiasmo e grande partecipazione ad Ancona. Giorgia Meloni: "Fidatevi di chi parla poco e fa tanto". Piena sintonia con le Marche del Fare. Avanti tutta con Fratelli d'Italia, avanti con il centrodestra unito, avanti con Francesco Acquaroli, avanti con la - facebook.com Vai su Facebook
