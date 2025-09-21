Acqua a Reggio Calabria Codacons chiede a Sorical gli atti stipulati con il comune

Il Codacons provinciale di Reggio Calabria continua a essere in prima linea per risolvere le numerose criticità che continuano a colpire gli utenti del servizio idrico. Come già annunciato, l'associazione ha formalmente richiesto a Sorical gli atti stipulati con il Comune di Reggio Calabria, e in.

acqua reggio calabria codaconsReggio. Anomalie nelle gestione idrica: Codacons vuole vedere gli accordi con Sorical - Il Codacons di Reggio Calabria ha chiesto formalmente a Sorical di prendere visione di tutti gli atti stipulati con il Comune di Reggio Calabria in merito alla gestione del servizio idrico. Riporta cn24tv.it

acqua reggio calabria codaconsReggio, il Codacons contro Barreca sul servizio idrico: ‘Il Comune non può lavarsene le mani’ - È quanto si legge in una nota del Codacons Reggio Calabria. Secondo citynow.it

