ACF Arezzo stop in Coppa Italia | il Lumezzane passa 1-0
Si ferma ai sedicesimi di finale l’avventura in Coppa Italia Femminile dell’ ACF Arezzo, superata di misura dal Lumezzane al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Le ospiti hanno trovato il gol decisivo al 37’ del primo tempo con Pinna, brava a sfruttare una palla vagante in area e a battere Di Nallo. L’Arezzo ha provato a reagire subito dopo, ma le conclusioni di Tamburini e Corazzi non hanno trovato lo specchio. Nel secondo tempo le amaranto hanno spinto con decisione alla ricerca del pareggio, sfiorandolo in più occasioni con Razzolini, Fortunati e Lorieri, ma senza riuscire a concretizzare. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - stop
Girone B: Arezzo stop, Campobasso a valanga, il Ravenna ribalta il Perugia
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Arezzo - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia Femminile, al via la fase a gironi con due gare sei partite; ACF Arezzo, stop in Coppa Italia: il Lumezzane passa 1-0; Si interrompe il percorso in Coppa Italia L' ACF Arezzo perde di misura contro il Lumezzane.
Si interrompe il percorso in Coppa Italia. L'ACF Arezzo perde di misura contro il Lumezzane - L'ACF Arezzo scende in campo per la gara valevole per i sedicesimi di finale contro il Lumezzane ... Si legge su lanazione.it
Coppa Italia, Arezzo-Torres il 19 ottobre - Il secondo turno eliminatorio per la Coppa Italia di Serie C vedrà l’Arezzo ospitare la Torres mercoledì 29 ottobre alle 18. teletruria.it scrive