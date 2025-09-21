ACF Arezzo stop in Coppa Italia | il Lumezzane passa 1-0

Lortica.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ferma ai sedicesimi di finale l’avventura in Coppa Italia Femminile dell’ ACF Arezzo, superata di misura dal Lumezzane al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Le ospiti hanno trovato il gol decisivo al 37’ del primo tempo con Pinna, brava a sfruttare una palla vagante in area e a battere Di Nallo. L’Arezzo ha provato a reagire subito dopo, ma le conclusioni di Tamburini e Corazzi non hanno trovato lo specchio. Nel secondo tempo le amaranto hanno spinto con decisione alla ricerca del pareggio, sfiorandolo in più occasioni con Razzolini, Fortunati e Lorieri, ma senza riuscire a concretizzare. 🔗 Leggi su Lortica.it

acf arezzo stop in coppa italia il lumezzane passa 1 0

© Lortica.it - ACF Arezzo, stop in Coppa Italia: il Lumezzane passa 1-0

In questa notizia si parla di: arezzo - stop

Girone B: Arezzo stop, Campobasso a valanga, il Ravenna ribalta il Perugia

Coppa Italia Femminile, al via la fase a gironi con due gare sei partite; ACF Arezzo, stop in Coppa Italia: il Lumezzane passa 1-0; Si interrompe il percorso in Coppa Italia L' ACF Arezzo perde di misura contro il Lumezzane.

acf arezzo stop coppaSi interrompe il percorso in Coppa Italia. L'ACF Arezzo perde di misura contro il Lumezzane - L'ACF Arezzo scende in campo per la gara valevole per i sedicesimi di finale contro il Lumezzane ... Si legge su lanazione.it

acf arezzo stop coppaCoppa Italia, Arezzo-Torres il 19 ottobre - Il secondo turno eliminatorio per la Coppa Italia di Serie C vedrà l’Arezzo ospitare la Torres mercoledì 29 ottobre alle 18. teletruria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Acf Arezzo Stop Coppa