Acerbi torna sulla sconfitta dello Stadium | Contro la Juve avevamo la partita in mano ma… Cosa ha detto il difensore dell’Inter

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acerbi suona la carica per l’Inter: la sconfitta contro i bianconeri deve servire da lezione per non commettere più errori. C’è una ferita che brucia ancora, una lezione che non deve essere dimenticata. A pochi minuti dal fischio d’inizio di  Inter-Sassuolo, il difensore  Francesco Acerbi, intervenuto ai microfoni di  Inter Tv, ha suonato la carica per i suoi, ma lo ha fatto evocando il ricordo della dolorosissima sconfitta subita contro la  Juve. Per il leader della difesa nerazzurra, la partita di questa sera contro un avversario storicamente ostico come il  Sassuolo  deve essere quella della redenzione e della maturità, per non ripetere gli stessi, fatali errori commessi nel derby d’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

acerbi torna sulla sconfitta dello stadium contro la juve avevamo la partita in mano ma8230 cosa ha detto il difensore dell8217inter

© Juventusnews24.com - Acerbi torna sulla sconfitta dello Stadium: «Contro la Juve avevamo la partita in mano ma…». Cosa ha detto il difensore dell’Inter

In questa notizia si parla di: acerbi - torna

Acerbi via dall’Inter? L’Arabia torna a bussare: interesse concreto dell’Al Hilal! Inzaghi lo vuole con sé?

Inter, caccia al dopo Acerbi: Upamecano torna di moda

Via dallo stadio prima del gol di Acerbi: così alcuni tifosi dell'Inter si sono persi l'impresa; Mkhitaryan e gli “ingiocabili”, Acerbi costretto alla citazione per il Psg: “Che potevamo fare?”; I tifosi dell'Inter lasciano lo stadio prima della fine ma segna Acerbi: la steward non li lascia entrare per i supplementari.

Cerca Video su questo argomento: Acerbi Torna Sconfitta Stadium