Acerbi suona la carica per l’Inter: la sconfitta contro i bianconeri deve servire da lezione per non commettere più errori. C’è una ferita che brucia ancora, una lezione che non deve essere dimenticata. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Sassuolo, il difensore Francesco Acerbi, intervenuto ai microfoni di Inter Tv, ha suonato la carica per i suoi, ma lo ha fatto evocando il ricordo della dolorosissima sconfitta subita contro la Juve. Per il leader della difesa nerazzurra, la partita di questa sera contro un avversario storicamente ostico come il Sassuolo deve essere quella della redenzione e della maturità, per non ripetere gli stessi, fatali errori commessi nel derby d’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Acerbi torna sulla sconfitta dello Stadium: «Contro la Juve avevamo la partita in mano ma…». Cosa ha detto il difensore dell’Inter