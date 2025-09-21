Acerbi a DAZN | Noi dobbiamo stare attenti ai dettagli se è la nostra bestia nera spero che…

Acerbi, oramai pilastro della retroguardia dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di questa sera contro il Sassuolo. Il difensore dell’ Inter, Francesco Acerbi, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida di Serie A contro il Sassuolo, in programma questa sera a San Siro. Il centrale lombardo ha raccontato le proprie sensazioni sulla partita e sull’avvio di stagione della squadra di Cristian Chivu: RINASCITA – «Le mia rinascita è passata un po’ dal Sassuolo, ho avuto soddisfazioni anche qui a San Siro, le ho avute anche con l’Inter, quindi sono felice. Il Sassuolo non è una squadra di Serie B, soprattutto con i nomi che hanno, sarà sicuramente una partita molto difficile per noi, ma noi dobbiamo recuperare assolutamente punti in campionato». 🔗 Leggi su Internews24.com

