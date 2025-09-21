Accoltellato sul Pubblico Passeggio ferito un 40enne

Ilpiacenza.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava lavorando sul Pubblico Passeggio ad uno degli stand del “Bél e Bon Festival”, la prima edizione di un neonato evento in corso questo fine settimana, quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è stato ferito alla testa da un coltello. L’episodio, da chiarire, è avvenuto nella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltellato - pubblico

Accoltellato sul Pubblico Passeggio, ferito un 40enne; Chiaia, 19enne accoltellato in pieno giorno: «Aggredito da un gruppo di ragazzi mentre portavo il cane a passeggio»; Passeggia alle Cascine, gli sbuca davanti uomo ferito e sanguinante che crolla a terra / FOTO.

Accoltellata in strada da uno sconosciuto mentre porta a passeggio il cane - È accaduto a Sottomarina di Chioggia a una donna – una turista di nazionalità tedesca, di circa 30 anni, - Lo riporta unionesarda.it

Barletta, un uomo accoltellato sulla litoranea di Ponente dopo una lite: ferito al torace - Un uomo di nazionalità marocchina è stato accoltellato nella tarda serata di ieri mentre si trovata sulla litoranea di Ponente a Barletta. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Pubblico Passeggio Ferito