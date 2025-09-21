Accoltellato mentre pesca a Foce Sele | 67enne grave al Ruggi

Salernotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mistero ad Eboli dove, sabato sera, un 67enne è stato accoltellato mentre pescava in località Foce Sele. Si tratta di un ex politico, D.P le sue iniziali, il quale è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza prima al locale ospedale e poi al “Ruggi d'Aragona” di Salerno, dov'è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

