Accoltellata dal compagno in casa chiede aiuto ai passanti in strada | grave 35enne nel Milanese
Una donna di 35 anni è stata accoltellata dal compagno nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, all'interno di un'abitazione di Boffalora sopra Ticino (Milano). Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: accoltellata - compagno
Omicidio Foggia, una donna accoltellata sotto casa: aveva denunciato l’ex compagno
Foggia, donna accoltellata in strada dall’ex compagno: lo aveva denunciato per stalking
“Ho ancora davanti l’immagine di lei aggrappata a me, con le lacrime agli occhi e i capelli intrisi di sangue”. Parla Roberta, la cliente della sala slot di Marostica intervenuta per salvare la 42enne che è stata accoltellata dall’ex compagno. - facebook.com Vai su Facebook
6/9/25.Tornata a casa sua,a Monaco,la ragazza accoltellata lunedì a Sottomarina:appena le condizioni glielo hanno permesso,Monika col suo Lucky ritrovato,ha lasciato la città insieme al compagno e al figlio. Attualmente resta indagato un 25enne,ma senza - X Vai su X
Accoltellata dal compagno in casa, chiede aiuto ai passanti in strada: grave 35enne nel Milanese; Accoltellata dall'ex fidanzato entrato dalla finestra: Quando l'ho detto alla vicina mi ha preso a calci; Donna uccisa a Foggia, fermato a Roma l'ex compagno.
Accoltellata dal compagno in casa, chiede aiuto ai passanti in strada: grave 35enne nel Milanese - come il compagno, così come le motivazioni che hanno dato origine alla violentissima aggressione. Scrive fanpage.it
Montemilone, accoltellato in casa dalla moglie - Dramma a Montemilone: marito accoltellato in casa dalla moglie ferito all'addome. Riporta quotidianodelsud.it