Accoltellata dal compagno in casa chiede aiuto ai passanti in strada | grave 35enne nel Milanese

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 35 anni è stata accoltellata dal compagno nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre, all'interno di un'abitazione di Boffalora sopra Ticino (Milano). Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

