Abu Mazen | riconoscere Stato passo pace

17.40 Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, plaude al riconoscimento di uno Stato palestinese da parte della Gran Bretagna. "Sua Eccellenza ha elogiato il riconoscimento da parte del Regno Unito dello Stato indipendente di Palestina, affermando che costituisce un passo importante e necessario verso il raggiungimento di una pace giusta e duratura, in conformità con la legittimità internazionale", afferma l'ufficio di Abu Mazen in una nota, come riportano i media israeliani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

43 anni dopo, arrestato in Cisgiordania Hicham Harb mente dell'attentato alla sinagoga di Roma nel quale venne ucciso il piccolo Stefano Gay Tache' e della strage in un ristorante a Parigi. Lo comunica Macron mentre annuncia ad Abu Mazen il riconoscimen - X Vai su X

Il presidente Usa non condivide l’idea di riconoscere lo Stato di Palestina. Il premier Uk glissa. Affari per 250 miliardi (di Sabrina Provenzani) - facebook.com Vai su Facebook

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Ben Gvir: Annettiamo la Cisgiordania; Deficit democratico Riconoscere ora lo Stato di Palestina significa premiare la strategia di Hamas; «Noi, palestinesi, pronti a un'intesa con Israele. Sì a uno Stato unico».

Abu Mazen, passo importante per una pace giusta e duratura - Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, ha accolto il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte della Gran Bretagna. Lo riporta altoadige.it

Abu Mazen e Macron ci prendono in giro sul 7 ottobre: al presidente francese serviva una “condanna” che il presidente palestinese ha finto di pronunciare, mentre i suoi ... - “Ho ricevuto (da Abbas) una lettera di speranza, coraggio e chiarezza che apre un orizzonte di pace” ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron l’11 giugno. Da israele.net