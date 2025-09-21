Abbiamo trovato un serpente morto nel succo di frutta È stato molto traumatico | la denuncia di Betty e Julie alla Bbc
Due donne di 84 anni sono rimaste scioccate dopo aver trovato un quello che ha tutta l’aria di essere un serpente morto all’interno di un cartone di succo di frutta. È accaduto a Doncaster, nello Yorkshire, e la vicenda, riferita dalla Bbc, sta facendo il giro del mondo. Betty Richards aveva acquistato un cartone di succo di mela e mango presso il supermercato Morrisons di Armthorpe come piccolo regalo per la sua amica di lunga data, Julie Bircumshaw. Dopo aver notato alcune macchie scure intorno al beccuccio, la signora Bircumshaw aveva comunque bevuto quasi tutto il contenuto. Quando, giorni dopo la Richards è andata a trovarla, si è insospettita e ha osservato più da vicino il cartone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - trovato
Abbiamo trovato il rimedio definitivo per la crescita di capelli. È un miracolo in bottiglia che tutti vogliono
La bambina ha la febbre molto alta: "Abbiamo trovato chiuso: incredibile"
“Lo abbiamo trovato così”. Luciano era scomparso dopo il lavoro: è arrivato il terribile annuncio
Landucci: “Di Leao tutti ci parlavano in maniera un po’ vagabonda… Abbiamo trovato un ragazzo incredibile” - X Vai su X
Vangolden. . Abbiamo trovato il posto dove trascorrere la notte Non è il massimo ma ci accontentiamo #camper #park4night - facebook.com Vai su Facebook
Cobra si avventa sul bimbo di 2 anni: il piccolo lo morde in testa, lo uccide e si salva; Siamo increduli: bimbo di un anno vede un cobra velenoso nel giardino di casa, lo afferra e lo uccide a morsi; San Diego, pesce remo simile a un serpente trovato morto nell'oceano.
Abbiamo riscoperto il serpente più piccolo del mondo - Focus.it - Lungo appena 20cm, si trova nelle foreste delle Barbados ed è il serpente più piccolo al mondo: dopo un anno di ricerche lo abbiamo ritrovato. Come scrive focus.it