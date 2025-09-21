Abbiamo trovato un serpente morto nel succo di frutta È stato molto traumatico | la denuncia di Betty e Julie alla Bbc

Due donne di 84 anni sono rimaste scioccate dopo aver trovato un quello che ha tutta l’aria di essere un serpente morto all’interno di un cartone di succo di frutta. È accaduto a Doncaster, nello Yorkshire, e la vicenda, riferita dalla Bbc, sta facendo il giro del mondo. Betty Richards aveva acquistato un cartone di succo di mela e mango presso il supermercato Morrisons di Armthorpe come piccolo regalo per la sua amica di lunga data, Julie Bircumshaw. Dopo aver notato alcune macchie scure intorno al beccuccio, la signora Bircumshaw aveva comunque bevuto quasi tutto il contenuto. Quando, giorni dopo la Richards è andata a trovarla, si è insospettita e ha osservato più da vicino il cartone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

