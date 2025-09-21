A1 chiusura notturna tra Valsamoggia e Modena sud per ispezioni al cavalcavia

Sulla A1 Milano-Napoli è in programma una chiusura notturna per consentire lavori di ispezione a un cavalcavia. Il provvedimento scatterà dalle 21:00 di martedì 23 settembre fino alle 5:00 di mercoledì 24 settembre e riguarderà il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud in direzione Milano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

