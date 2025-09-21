A Vasto la prima edizione di CamminiAmo con Avis fra salute e solidarietà

Sabato 27 settembre, dalle ore 8.30, da piazza Diomede, a Vasto, partirà la prima edizione di CamminiAmo con Avis. La partecipazione all’evento, patrocinato dall’assessorato al Sociale del Comune di Vasto, è gratuita. Il percorso è lungo circa tre chilometri. Per le iscrizioni, si può utilizzare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

