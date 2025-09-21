A Uscio un murale dedicato agli orologi da torre per mantenere vive le tradizioni

È dedicato agli orologi da torre - con le chiese e i due musei a tema - il nuovo murale di Uscio, inaugurato domenica 21 settembre in occasione della festa patronale di nostra signora dell’Addolorata, nel piccolo comune alle spalle di Recco. Un dipinto che serve, nelle intenzioni del decoratore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

A Uscio un murale dedicato agli orologi da torre, per mantenere vive le tradizioni.

