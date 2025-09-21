A Uscio un murale dedicato agli orologi da torre per mantenere vive le tradizioni
È dedicato agli orologi da torre - con le chiese e i due musei a tema - il nuovo murale di Uscio, inaugurato domenica 21 settembre in occasione della festa patronale di nostra signora dell'Addolorata, nel piccolo comune alle spalle di Recco. Un dipinto che serve, nelle intenzioni del decoratore.
In questa notizia si parla di: uscio - murale
USCIO - Il comitato Museo diffuso dell'Orologio da Torre di Uscio propone il "Murales del paese degli orologi". L'opera, del decoratore e pittore Ennio Lagomarsino, propone la narrazione degli orologi da torre nel contesto delle tre chiese principali, Uscio capo - facebook.com Vai su Facebook
