Sanae Takaichi è l’ultima, in ordine di tempo, ad aver annunciato la propria candidatura alla guida del Partito Liberal Democratico (Ldo), completando così il quadro dei principali contendenti chiamati a succedere al premier dimissionario Shigeru Ishiba. L’ex ministra degli Interni, esponente dell’ala destra del partito, punta a diventare la prima donna alla guida del governo giapponese e ha scelto di comunicare la sua decisione direttamente a Taro Aso, ex primo ministro e figura riconosciuta come uno dei principali “kingmaker” della politica nazionale. “Ciò che serve ora è una politica in grado di trasformare le nostre ansie sulla vita e sul futuro in speranza”, ha dichiarato Takaichi ai giornalisti, presentandosi come candidata di rottura ma con solide radici nella tradizione conservatrice. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - A Tokyo la sfida per il dopo Ishiba si surriscalda