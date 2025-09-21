A Segrate c’è un Banksy dell’uncinetto che avvolge le piante della città

Segrate (Milano) – Si chiama “yarn bombing“ ed è una forma di arte di strada che consiste nell’avvolgere alcuni oggetti o spazi urbani, come alberi, panchine, lampioni e persino edifici, con lavori fatti a maglia, oppure ad uncinetto. A Segrate c’è un misterioso esponente di questo movimento artistico, una sorta di Bansky in versione locale, che da qualche tempo impreziosisce con le sue creazioni gli alberi che circondano il centro civico Giuseppe Verdi, nel cuore della città. E così, è impossibile non notare, sul fusto di alcune piante, colorate sculture sapientemente realizzate ad uncinetto. Alcune richiamano i «quadrati» del celebre artista Piet Mondrian, altre riproducono le figure stilizzate e i cuori del graffitista statunitense Keith Haring. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

