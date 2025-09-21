A San Concordio nasce il centro per famiglie
Nasce all’interno della struttura polifunzionale di San Concordio il Centro per le Famiglie, nello stesso stabile dove sono dislocati il centro affidi e i servizi per l’adozione zonali che ne rappresentano il nucleo storico istituzionale e, dall’estate, sono presenti anche i servizi bibliotecari di Agorà fuori dal centro storico. "Nasce per volontà della Conferenza Zonale Integrata presieduta dal sindaco di Lucca Pardini – commenta l’assessore al Sociale Salvadore Bartolomei – che ha finanziato un complesso percorso di co-progettazione con altrettante realtà di terzo settore che hanno risposto con entusiasmo all’avviso pubblico per co-costruire una realtà innovativa e dinamica a servizio e supporto delle famiglie della Piana che a San Concordio potranno trovare, a partire dalle prossime settimane, informazione sui servizi, orientamento e consulenza ma anche progetti e opportunità di tipo educativo, sociale, sanitario e del tempo libero". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: concordio - nasce
Nasce a San Concordio il Centro per le famiglie intercomunale della Piana di Lucca - facebook.com Vai su Facebook
A San Concordio nasce il centro per famiglie; Alla piazza coperta di San Concordio nasce il Centro per le Famiglie; Lucca: centro per le famiglie presenta le sue attività.
Alla piazza coperta di San Concordio nasce il Centro per le Famiglie - L'assessore Bartolomei: "La sfida di creare un partenariato tra servizi pubblici e terzo settore è un valore aggiunto per la comunità" ... luccaindiretta.it scrive
Nasce a San Concordio il Centro per le famiglie intercomunale della Piana di Lucca - Inaugurazione venerdì (19 settembre) con laboratori e attività: un nuovo spazio dedicato a bambini, adolescenti, genitori e nonni ... Lo riporta luccaindiretta.it