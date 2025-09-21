Nasce all’interno della struttura polifunzionale di San Concordio il Centro per le Famiglie, nello stesso stabile dove sono dislocati il centro affidi e i servizi per l’adozione zonali che ne rappresentano il nucleo storico istituzionale e, dall’estate, sono presenti anche i servizi bibliotecari di Agorà fuori dal centro storico. "Nasce per volontà della Conferenza Zonale Integrata presieduta dal sindaco di Lucca Pardini – commenta l’assessore al Sociale Salvadore Bartolomei – che ha finanziato un complesso percorso di co-progettazione con altrettante realtà di terzo settore che hanno risposto con entusiasmo all’avviso pubblico per co-costruire una realtà innovativa e dinamica a servizio e supporto delle famiglie della Piana che a San Concordio potranno trovare, a partire dalle prossime settimane, informazione sui servizi, orientamento e consulenza ma anche progetti e opportunità di tipo educativo, sociale, sanitario e del tempo libero". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A San Concordio nasce il centro per famiglie