’A pranzo co’ nonni’ Oltre 600 a tavola fra amarcord musica e gioia di stare insieme
Quasi 700 contradaioli ieri a pranzo sotto il Tartarugone, serviti da decine di giovani delle Contrade. Il migliore esempio di quel rapporto intergenerazionale che è un valore assoluto delle 17 Consorelle e dell’iniziativa ’A Pranzo co’ nonni’ nata da un’idea del Bruco e poi diventata appuntamento fisso e partecipato. L’edizione 2025 è stata caratterizzata anche da una novità: presente al Tartarugone, infatti, anche l’Azienda Toscana Sud Est con Lorenzo Baragatti, direttore Zona DistrettoSocietà della Salute Senese, ed alcuni fisioterapisti del dipartimento della professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione al fine di promuovere e illustrare i programmi di Attività fisica adattata (Afa) particolarmente indicati per mantenere e migliorare l’autonomia e la qualità della vita in età avanzata, promuovendo corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pranzo - nonni
Piazza Plauto è diventata una sala da pranzo all’aperto, in 400 alla 'cena dei nonni'
Oltre 700 posti a tavola, un’unica, grande famiglia: quella delle Contrade. È tornato, nel segno della tradizione e della solidarietà, il “Pranzo co’ nonni”, appuntamento che unisce i giovani contradaioli ai nonni delle diciassette Consorelle. #radiosienatv - facebook.com Vai su Facebook