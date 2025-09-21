’A pranzo co’ nonni’ Oltre 600 a tavola fra amarcord musica e gioia di stare insieme

Quasi 700 contradaioli ieri a pranzo sotto il Tartarugone, serviti da decine di giovani delle Contrade. Il migliore esempio di quel rapporto intergenerazionale che è un valore assoluto delle 17 Consorelle e dell’iniziativa ’A Pranzo co’ nonni’ nata da un’idea del Bruco e poi diventata appuntamento fisso e partecipato. L’edizione 2025 è stata caratterizzata anche da una novità: presente al Tartarugone, infatti, anche l’Azienda Toscana Sud Est con Lorenzo Baragatti, direttore Zona DistrettoSocietà della Salute Senese, ed alcuni fisioterapisti del dipartimento della professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione al fine di promuovere e illustrare i programmi di Attività fisica adattata (Afa) particolarmente indicati per mantenere e migliorare l’autonomia e la qualità della vita in età avanzata, promuovendo corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

