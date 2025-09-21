A Pontida show di Vannacci Zaia a Fanpage | Tra Putin e Zelensky preferisce il primo? Posizione personale

21 set 2025

Al raduno di Pontida il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato ai microfoni di Fanpage.it la controversa opinione del generale Vannacci sulla guerra in Ucraina: "Il generale dice di preferire Putin a Zelensky? È una posizione personale, libera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

