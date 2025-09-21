A Pontida show di Vannacci Zaia a Fanpage | Tra Putin e Zelensky preferisce il primo? Posizione personale
Al raduno di Pontida il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato ai microfoni di Fanpage.it la controversa opinione del generale Vannacci sulla guerra in Ucraina: "Il generale dice di preferire Putin a Zelensky? È una posizione personale, libera". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Maga padana La tentazione di volare in Arizona per assistire ai funerali show di Charlie Kirk era forte, ma l'idea si è rivelata impraticabile. Così Salvini ricorderà la figura dell'attivista assassinato sul Sacro Prato di Pontida. Un modo per spostare l'attenzione d
