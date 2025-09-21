Pontida. Bandiere al vento e migliaia di militanti hanno aperto la seconda giornata del raduno di Pontida. Temi centrali: autonomia, sicurezza, immigrazione e libertà di parola, tema rilanciato anche in relazione all’omicidio di Charlie Kirk e alla lunga campagna di demonizzazione denunciata dal partito. Presente anche il segretario nazionale del partito Matteo Salvini. Riccardo Molinari ha evidenziato l’emergenza sicurezza nelle città, strade e confini, mentre Massimiliano Romeo ha ricordato i risultati ottenuti dai ministri leghisti al Viminale sul fronte degli sbarchi. Sul fronte autonomia sono stati citati Calderoli e Giorgetti, insieme alla vittoria contro il numero chiuso in medicina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Pontida il raduno della Lega: attesa per Salvini. Fontana: “Lombardia locomotiva d’Italia”