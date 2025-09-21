A Pontida il proclama anti-guerra di Salvini E Vannacci scandalizza la sinistra | Gli eroi della X Mas da studiare a scuola
Dall’Ucraina alla flat tax, passando per Gaza e all’attacco all’Ue. Matteo Salvini scalda e accende il popolo di Pontida 2025 e dal palco anticipa un nuovo appuntamento fissato per il giorno di San Valentino, nel 2026, una grande manifestazione di piazza in difesa dei valori occidentali. Nessun problema con il generale Vannacci, definito un “valore aggiunto” per la Lega, anche se ieri il militare si è “divertito” a provocare la sinistra mettendo in conto le reazioni indignate, quando ha detto che “il giuuramento di Pontida del 7 aprile 1167 che sancì la nascita della Lega Lombarda, come Manzoni e gli eroi della X Mas, Durand de la Penne, Emilio Bianchi, andrebbero studiati a scuola”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Pontida, Vannacci si proclama erede di Charlie Kirk: "La Lega sola contro tutti" - In un raduno carico di simbolismo per la Lega Nord, tenutosi oggi a Pontida, cuore storico del partito, Roberto Vannacci ha tenuto un intervento infuocato, posizionandosi come erede ideologico di Char ... Segnala globalist.it
Pontida, Salvini al raduno della Lega ribadisce il no del Carroccio a un esercito europeo - "Oggi abbiamo 440mila uomini e donne in divisa, dobbiamo assumermene altri, non per mandarli a fare la guerra in Russia, ma per arrestare ladri mafiosi e delinquenti". rtl.it scrive