A Pontida appare scritta Leghisti mai fascisti

" Leghisti, mai fascisti ". È la scritta, fatta con vernice verde e apparsa questa mattina, domenica, sulla strada accanto al pratone di Pontida, in occasione del secondo giorno del raduno annuale della Lega.

Salvini appare a sorpresa in serata a Pontida. I giovani della Lega contro Forza Italia. Vannacci star: "Noi eredi di Kirk"

Una pre #Pontida di lotta e senza peli sulla lingua contro migranti e avversari politici. L'anno scorso era toccato ad Antonio Tajani "scafista", per la battaglia sullo ius scholae, stavolta alla vigilia dello storico raduno leghista, i giovani del partito dedicano il l

A Pontida appare scritta Leghisti mai fascisti; Pontida, Salvini, mozione della Lega in tutti i comuni: mai i nostri figli a combattere; I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no.

Zaia sul palco di Pontida: "Se il candidato del Veneto non è leghista sarà un problema" - In migliaia tra bandiere della Lega, slogan anti immigrati e magliette con il volto Kirk.

Salvini: ogni sede della Lega diventerà in comitato per il sì al referendum sulla separazione delle carriere - Secondo giorno dell'annuale raduno della Lega, giunto alla 38esima edizione.