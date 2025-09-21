A Pontida appare scritta Leghisti mai fascisti

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leghisti, mai fascisti “. È la scritta, fatta con vernice verde e apparsa questa mattina, domenica, sulla strada accanto al pratone di Pontida, in occasione del secondo giorno del raduno annuale della Lega. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

a pontida appare scritta leghisti mai fascisti

© Lapresse.it - A Pontida appare scritta "Leghisti mai fascisti"

In questa notizia si parla di: pontida - appare

Salvini appare a sorpresa in serata a Pontida. I giovani della Lega contro Forza Italia. Vannacci star: "Noi eredi di Kirk"

A Pontida appare scritta Leghisti mai fascisti; Pontida, Salvini, mozione della Lega in tutti i comuni: mai i nostri figli a combattere; I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no.

pontida appare scritta leghistiZaia sul palco di Pontida: “Se il candidato del Veneto non è leghista sarà un problema” - In migliaia tra bandiere della Lega, slogan anti immigrati e magliette con il volto Kirk. Riporta msn.com

pontida appare scritta leghistiSalvini: ogni sede della Lega diventerà in comitato per il sì al referendum sulla separazione delle carriere - Secondo giorno dell'annuale raduno della Lega, giunto alla 38esima edizione. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pontida Appare Scritta Leghisti