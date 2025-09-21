A piedi dall’Artico L’impresa di Matteo
È arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, proprio come previsto. Matteo Bucci, 24 anni, ingegnere ambientale di Signa, ha concluso la sua sfida: percorrere a piedi 3.200 km, pari a 75 maratone in 50 giorni, dal circolo polare artico fino a Firenze. Partito in auto dalla Toscana lo scorso 26 luglio, ha guidato sino a Stoccolma e quindi ha raggiunto Rovaniemi, in Finlandia, dove è iniziata la sua avventura a piedi. Con lui, il videomaker australiano Timothy Kerr che ha raccontato il percorso tappa dopo tappa per documentare l’impresa, ma anche per aiutare la raccolta fondi attraverso i social. Al ritmo di circa 60 km al giorno, Matteo ha toccato Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e quindi ha percorso la penisola fino a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
