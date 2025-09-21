A Parigi la destra europea guarda a Roma | il modello del governo italiano al centro del dibattito
Parigi ha accolto l’ Europa conservatrice con un clima che sapeva di prova generale. In una sala gremita, tra bandiere e militanti giunti da tutta la Francia, i protagonisti della destra continentale si sono alternati sul palco: Carlo Fidanza, Mateusz Morawiecki, George Simion, Marion Maréchal. A guidare il confronto il segretario generale di Ecr party Antonio Giordano, che ha incalzato ospiti e ministri italiani, Tommaso Foti ed Eugenia Roccella, con domande dirette, evitando i toni rituali delle grandi occasioni. Il modello italiano sotto i riflettori. Il tema di fondo era chiaro: quali insegnamenti può trarre l’Ue dall’esperienza italiana guidata da Giorgia Meloni? La risposta, più che nelle cifre, risiede nello stile politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Meloni a Parigi: “La destra sa vincere e governare, ora cambiamo l’Europa. Servono più governi conservatori, identità e radici contro la società liquida
