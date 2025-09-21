A Pagazzano si lotta per svuotare la falda dopo le piogge torrenziali | Serve lo stato di calamità

Pagazzano (Bergamo) – Esasperati e arrabbiati. A dieci giorni dalle piogge torrenziali c he si sono abbattute sulla Bergamasca, i residenti del quartiere San Francesco di Pagazzano sono ancora alle prese con i problemi e i danni provocati dai forti temporali: seminterrati e cantine allagati, ascensori fermi, con persone disabili di fatto bloccate in casa e che, in caso di emergenza, dovrebbero essere portate giù a spalla. Sono infatti ancora un funzione giorno e notte le pompe private messe a disposizione da alcuni residenti del quartiere, in via Morengo, per cercare di drenare l’acqua troppo alta della falda sottostante, che da giorni ha preso in ostaggio scantinati e seminterrati di tre palazzine e di una decina di villette della zona, per un totale di circa 120 persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

