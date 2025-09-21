A Pagazzano si lotta per svuotare la falda dopo le piogge torrenziali | Serve lo stato di calamità

Ilgiorno.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagazzano (Bergamo) –  Esasperati e arrabbiati. A dieci giorni dalle piogge torrenziali c he si sono abbattute sulla Bergamasca, i residenti del quartiere San Francesco di Pagazzano sono ancora alle prese con i problemi e i danni provocati dai forti temporali: seminterrati e cantine allagati, ascensori fermi, con persone disabili di fatto bloccate in casa e che, in caso di emergenza, dovrebbero essere portate giù a spalla. Sono infatti ancora un funzione giorno e notte le pompe private messe a disposizione da alcuni residenti del quartiere, in via Morengo, per cercare di drenare l’acqua troppo alta della falda sottostante, che da giorni ha preso in ostaggio scantinati e seminterrati di tre palazzine e di una decina di villette della zona, per un totale di circa 120 persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

a pagazzano si lotta per svuotare la falda dopo le piogge torrenziali serve lo stato di calamit224

© Ilgiorno.it - A Pagazzano si lotta per svuotare la falda dopo le piogge torrenziali: “Serve lo stato di calamità”

In questa notizia si parla di: pagazzano - lotta

A Pagazzano si lotta per svuotare la falda dopo le piogge torrenziali: “Serve lo stato di calamità”; Cantine e seminterrati allagati dopo le piogge, residenti ancora in lotta con la falda troppo alta.

pagazzano lotta svuotare faldaA Pagazzano si lotta per svuotare la falda dopo le piogge torrenziali: “Serve lo stato di calamità” - L’esasperazione dei residenti di San Francesco ancora alle prese con i problemi e i danni provocati dai forti temporali: seminterrati e cantine allagati, ascensori fermi, con persone disabili di fatto ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pagazzano Lotta Svuotare Falda