A Napoli ‘la notte degli astronomi’ | Capodimonte apre le porte all’Universo
Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 26 settembre, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte apre le sue porte per una serata straordinaria dedicata alla scoperta dell’universo. Astronomi e astronome accompagneranno il pubblico sulla terrazza che guarda il cielo per un viaggio affascinante tra le meraviglie del cosmo: dal Sole alle stelle della Via Lattea, dalle galassie più lontane alle comete più sfuggenti, passando per le polveri planetarie, l’astrobiologia e le tecnologie più avanzate per la costruzione dei telescopi del futuro. L’evento si inserisce nel progetto STREETS, coordinato dall’Università di Napoli Federico II, con la partecipazione dell’Unione Astrofili Napoletani e dei ricercatori dell’Università Parthenope, e propone un ricco programma di esperienze immersive: esperimenti didattici, lezioni al planetario, una mostra di astrofotografia e un esclusivo percorso tra antichi strumenti e preziosi volumi della più antica istituzione scientifica partenopea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - notte
De Bruyne Napoli, prime parole da brividi: «Ecco perché ho detto sì alle 2:31 di notte»
Pronostico Manchester City-Napoli: Conte ci riprova nella notte di De Bruyne
Sabato notte di fuoco e fiamme a Napoli
NanoTV. . #ChampionsLeague- Notte amara per il Napoli: l'espulsione di Di Lorenzo pesa, il City si impone per 2-0 Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Notte violenta a Napoli, due stranieri feriti - Due stranieri feriti nella notte a Napoli in due distinti episodi di cronaca su cui indagano i carabinieri. Secondo rainews.it
Napoli, omicidio Forcella. Il genero Pasquale Merolla: «Chiamato nella notte, ma sono arrivato tardi» - «Tutta la nostra famiglia è sotto shock non riusciamo a dare una spiegazione a quello che è accaduto. Da ilmattino.it