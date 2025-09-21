A Montecarlo come in passerella | Dayana Yastremska stende i tifosi

Tra outfit da sogno e soddisfazioni in campo, Dayana Yastremska ha ben pensato di far sognare i follower con delle fotografie da urlo. Dayana Yastremska è stata molto generosa. Talmente generosa da avere regalato ai suoi follower, nei giorni scorsi, un carosello di foto mozzafiato. Il tutto mentre si preparava ai prossimi eventi sportivi in agenda, che la vedranno protagonista nell'ambito dello swing asiatico. Il tutto nella speranza di consolidare la costanza di rendimento registrata negli ultimi mesi e di mettere insieme prestazioni solide su superfici diverse.

A Montecarlo come in passerella: Dayana Yastremska stende i tifosi.

