A Milano e in Lombardia cambia tutto | lunedì allerta meteo arancione per violenti temporali Quando e le zone più a rischio

Milano, 21 settembre 2025 – Dopo un weekend con temperature estive la preannunciata svolta meteo è ormai alle porte. Nelle prossime ore cambierà tutto e il maltempo colpirà duramente il Nord del Paese, la Lombardia in particolare. Sulla regione è infatti disposta l’allerta arancione della Protezione Civile. Le previsioni meteo. Ma cosa dicono le previsioni meteo? Tutto cambierà nell’arco di poche ore, trascinandoci letteralmente da una stagione all’altra. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi, domenica 21 settembre, sono attese precipitazioni sparse a partire dai settori nord-occidentali, anche a carattere di rovescio e temporale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Milano e in Lombardia cambia tutto: lunedì allerta meteo arancione per violenti temporali. Quando e le zone più a rischio

In questa notizia si parla di: milano - lombardia

