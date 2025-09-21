A Maggiora la seconda festa della Vendemmia
Appuntamento con l'edizione numero 2 della Festa della vendemmia organizzata a Maggiora dalla Pro loco. Domenica 28 settembre all'azienda agricola Magistro Giuseppe a partire dalle ore 12.30 si potrà rivivere la tradizione dei nonni pranzando nell’aia di un vigneto attorniati dagli ulivi per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: maggiora - seconda
SECONDA AMICHEVOLE ESTIVA PER I NOSTRI RAGAZZI CONTRO IL FARA . Questa sera 11 Settembre ore 20 c/o Campo sportivo comunale Maggiora Non mancare SEMPRE FORZA MAGGIORA - facebook.com Vai su Facebook
A Maggiora la seconda festa della Vendemmia; Maggiora vince il Palio delle Botti di Arvier in Valle d’Aosta.
Santarcangelo, la vendemmia diventa festa di memorie e sapori - Domenica 21 settembre al Meet, il giardino del Met, torna la Festa della Vendemmia, l’evento che anticipa la Fiera di San Michele in occasione dell’equinozio ... Secondo chiamamicitta.it
Torna la Festa della Vendemmia in Emilia-Romagna - Romagna, nella sua quarta edizione, con tre tappe in vigna per entrare nel vivo della raccolta. Segnala ansa.it