A Maggiora la seconda festa della Vendemmia

Novaratoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con l'edizione numero 2 della Festa della vendemmia organizzata a Maggiora dalla Pro loco. Domenica 28 settembre all'azienda agricola Magistro Giuseppe a partire dalle ore 12.30 si potrà rivivere la tradizione dei nonni pranzando nell’aia di un vigneto attorniati dagli ulivi per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maggiora - seconda

A Maggiora la seconda festa della Vendemmia; Maggiora vince il Palio delle Botti di Arvier in Valle d’Aosta.

maggiora seconda festa vendemmiaSantarcangelo, la vendemmia diventa festa di memorie e sapori - Domenica 21 settembre al Meet, il giardino del Met, torna la Festa della Vendemmia, l’evento che anticipa la Fiera di San Michele in occasione dell’equinozio ... Secondo chiamamicitta.it

Torna la Festa della Vendemmia in Emilia-Romagna - Romagna, nella sua quarta edizione, con tre tappe in vigna per entrare nel vivo della raccolta. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maggiora Seconda Festa Vendemmia