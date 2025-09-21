A Lizzana si cercano le Majorettes | come proporsi
Porte aperte, o meglio prove aperte, da parte del gruppo Majorettes di Lizzana ancora alla ricerca di aspiranti majorettes, a partire dai 5 anni. Le proposte formative sono rivolte a diverse fasce d’età: corso propedeutico per “mini-majorettes” (5-6 anni), per Mascotte-cadette (dai 7 agli 11. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
