A Lizzana si cercano le Majorettes | come proporsi

Trentotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porte aperte, o meglio prove aperte, da parte del gruppo Majorettes di Lizzana ancora alla ricerca di aspiranti majorettes, a partire dai 5 anni. Le proposte formative sono rivolte a diverse fasce d’età: corso propedeutico per “mini-majorettes” (5-6 anni), per Mascotte-cadette (dai 7 agli 11. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lizzana - cercano

?? Il gruppo del paese cerca nuove Majorettes: come proporsi.

Cerca Video su questo argomento: Lizzana Cercano Majorettes Proporsi