A Lanciano la presentazione del romanzo di Eliana D' Onofrio Non ho paura di Jack

Sabato 27 settembre, alle ore 17, verrà presentato a Lanciano, nell'ufficio dei consulenti finanziari Mediolanum, in corso Trento e Trieste 35, il romanzo di Eliana D'Onofrio “Non ho paura di Jack”, per le edizioni Sigraf di Pescara.Dopo i saluti di Giuseppe Di Paolo, top global family Banker, e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

